Syv råd til at spare på vandet i køkkenet

KØBENHAVN: En gennemsnitlig familie bruger cirka 17 procent af sit årlige vandforbrug i køkkenet, så hvis man kan ændre nogle vaner og installere vandbesparende løsninger, så er der en del at hente på vandregningen og for miljøet.

Dorthe von Bülow er projektleder i afdelingen Miljø & Samarbejder i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor.

Hun giver her syv råd til smarte vandbesparelser i køkkenet.

1) Brug en opvaskemaskine

- I den udstrækning det er muligt, så brug en opvaskemaskine, for de moderne opvaskemaskiner er indstillet til at bruge meget lidt vand, og man behøver ikke at skylle af først. Man skraber bare madrester af tallerkenen og sætter servicet ned, siger hun.

Fyld også altid opvaskemaskinen helt op, før den sættes i gang.

2) Vask op i en balje

Har du ikke en opvaskemaskine, så vask altid op i en balje frem for at lade vandet løbe. Det samme gælder de ting, som man ikke kan putte i en opvaskemaskine.

- Knive, træskærebrætter og træskeer kan måske ikke tåle en opvaskemaskine, så der anbefaler vi, at man bruger en balje. Grunden er, at når man åbner for vandhanen, så løber der temmelig meget vand ud i minuttet - helt op til 12 liter i minuttet. Så samler man vandet i en balje, så kan man ret enkelt spare noget vand.

3) Køl drikkevand i køleskabet

Vand er lækrest at drikke, når det er dejlig koldt. Men i stedet for at lade hanen løbe i meget lang tid, så fyld en kande eller flaske, og køl det i køleskabet.

Hvis det tager meget lang tid for vandet at blive koldt, eller det nærmest ikke kan blive koldt, så skal man nok have fat på sin vicevært.

- Det er ofte, hvis vandrørene i ejendommen ikke er godt nok isolerede nede i varmekælderen, så det må man prøve at få løst via sin vicevært. Det er selvfølgelig et mere omfattende råd, men på længere sigt vil det være en god løsning, siger Dorthe von Bülow.

4) Opsaml vand til vanding af blomster

Man kan også opsamle vand til blomstervanding i en spand eller balje, mens det løber i andre sammenhænge.

- Det kan man gøre, når man skyller eller renser grøntsager eller venter på, at vandet er koldt nok til at drikke og sætte i køleskabet, siger hun.

Man kan også genbruge vand til planterne fra kattens vandskål, når det skal skiftes, eller bruge det overskydende vand fra ungernes drikkedunke.

5) Reparer, afkalk eller skift armatur

- Hvis en vandhane drypper, så skal man begynde med at afkalke den, siger projektlederen fra Hofor.

Man skruer tuden af hanen og afkalker delene i eksempelvis eddike.

- Det kan også være, at man ikke kan lukke ordentligt for armaturet, hvis det er blevet tilkalket. Så bliver man nødt til at få en vvs’er ud at skifte eller rense armaturet - hvis man ikke selv er en handyman, siger Dorthe von Bülow.

6) Optimér din vandhane

Inde i armaturhovedet sidder en lille plastikdims med huller i som en si. Det hedder en perlator. Den kan man skifte til en mere vandbesparende type.

- Den blander luft ind i vandet og kan give eksempelvis seks, syv eller otte liter i minuttet. De koster ikke ret meget, og man kan spare meget vand med dem, så det er en billig fornøjelse, siger Dorthe von Bülow.

7) Brug mindre vand i madlavning

Når der skal koges spaghetti eller grøntsager, så brug mindst muligt vand.

- Der er sådan nogle små vaner, man kan tillægge sig i hverdagen, som hjælper, siger Dorthe von Bülow.

Fakta: Det bruger vi vandet til - En gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn bruger cirka 140 kubikmeter vand om året.

- 48 procent på bad og personlig hygiejne.

- 17 procent på opvask, rengøring, madlavning og drikke.

- 15 procent på toiletskyl.

- 13 procent på tøjvask.

- 7 procent på havevanding, bilvask med videre.

Kilde: Bolius.

