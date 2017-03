KØBENHAVN: DR har onsdag øjeblikkeligt opsagt samarbejdet med produktionsselskabet SK Productions, der står bag det populære radioprogram Café Hack.

SK Produktions har taget penge for at sende programmet fra eksempelvis restauranter og kroer, når det skulle beslutte, hvor sommerprogrammerne skulle sendes fra.

Det kunne Radio24syv afsløre i februar.

Her er fem spørgsmål til DR’s radiochef, Gustav Lützhøft:

Spørgsmål: Hvorfor er det så alvorligt, at Café Hack har taget penge for at sende fra steder?

- Det er ikke bare i strid med aftalen, selskabet har med DR, det er også i strid med DR’s etiske retningslinjer. Som public service-kanal går vi meget op i vores troværdighed og uafhængighed. Denne her sag rammer lige ned i det.

Spørgsmål: Hvorfor har I ikke selv opdaget dette her?

- Det er vanskeligt at svare på. Men med det samme, det kom os for øre, bad vi om en redegørelse fra produktionsselskabet. Den har vi modtaget og handlet på den ved at nedlægge radioprogrammet.

Spørgsmål: Men har I nogen form for kontrol med jeres underleverandører?

- Vores retningslinjer er meget klare og indgår i alle aftaler. Så dem er der ikke tvivl om. Vi arbejder med en lang række produktionsselskaber, og vi indgår i de samarbejder med en tillid til, at de overholder aftalerne.

- Vi har ikke grund til at betvivle den tillid bredt set.

Spørgsmål: Så I har ikke noget kontrolsystem?

- Vi har meget klare retningslinjer, der er skrevet ind i aftalen. Så det er op til produktionsselskaberne at følge de aftaler. De aftaler baserer sig på tillid til, at aftalerne bliver overholdt.

Spørgsmål: Var det et meget langt nej?

- Vi forholder os til de aftaler, der bliver indgået.

Spørgsmål: Er sagen slut nu, eller vil dette her have konsekvenser for SK Productions i form af tilbagebetalinger eller en politianmeldelse?

- Jeg anser detaljerne i sagen som en sag mellem os og produktionsselskabet. Jeg kan sige, at vi har opsagt samarbejdet og nedlægge programmet.

Spørgsmål: Så er sagen lukket nu for jer?

- Sagen er lukket for os i og med, at vi har afbrudt samarbejdet.

Spørgsmål: Kommer I til at have en stærkere kontrol med jeres leverandører efter dette her?

- Vores regler er fuldstændigt klare og en integreret del af alle aftaler. Derfor baserer vi selvfølgeligt samarbejdet på en tillid til, at de selvfølgelig lever op til aftalerne og overholder vores retningslinjer.

- Det har vi ingen grund til bredt set at betvivle, at vores samarbejdspartnere gør.

/ritzau/