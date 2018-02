Syv tyrkiske soldater er dræbt under offensiv i Syrien

Syv tyrkiske soldater er dræbt under offensiven mod den kurdiske milits YPG i det nordvestlige Syrien, oplyser den tyrkiske hær.

Fem af de døde var mandskabet i en kampvogn, der lørdag blev ramt af en granat og ødelagt.

Det skete under den tyrkiske offensiv i den syriske provins Afrin.

Det er de største tyrkiske tab på en dag, siden offensiven "Olivengren" blev indledt 20. januar.

Ifølge den tyrkiske hær blev yderligere to soldater dræbt. Den ene i kamp og den anden ved grænsen til Tyrkiet. Men omstændighederne blev ikke forklaret.

I alt 14 tyrkiske soldater har mistet livet under angrebet inde i Syrien.

Den tyrkiske regering truer søndag med at udvide sin offensiv i Syrien, og det sker med en advarsel til USA.

Tyrkiet vil udvide kampene til byen Manbij og måske bevæge sig øst for floden Eufrat.

Men det er i et område, hvor der er stationeret amerikanske soldater.

- Hvis de (YPG, red.) ikke trækker sig ud af Manbij, så vil vi rykke til Manbij, vi vil gå øst for Eufrat, siger vicepremierminister Bekir Bozda til tv-stationen CNN Türk.

Bozdag siger, at Tyrkiet ikke har noget ønske om at komme i kamp med Nato-partneren USA. Men amerikanske soldater risikerer at blive hvirvlet ind i kampene.

USA har under krigen i Syrien støttet YPG, der har været et vigtigt værn mod Islamisk Stat.

Lidt længere sydpå i provinsen Idlib nedskød syriske oprørere lørdag et russisk kampfly. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium.

Det lykkedes piloten at skyde sig ud af flyet og lande i en faldskærm.

En oprører i området oplyste til nyhedsbureauet Reuters, at piloten kæmpede imod, da oprørere ville tage ham til fange.

- Han åbnede ild med sin pistol, hvorefter han blev skudt og dræbt, sagde kilden.

/ritzau/AFP