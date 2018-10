Er du også for godtroende: Syv ud af ti danskere bliver kontaktet af it-kriminelle

DANMARK: Mails med besked om, at man har vundet en stor præmie. Sms'er om restpenge fra Skat. Opkald, hvor en it-supporter fortæller, at der er fejl på ens computer.

Eksemplerne på it-svindel er mange, men ifølge en undersøgelse fra Microsoft er forbrugere globalt blevet bedre til at gennemskue, hvornår der er tale om snyd.

Sådan ser det desværre ikke ud i Danmark, hvor tre procentpoint flere danskere det seneste år har mistet penge til it-kriminalitet sammenlignet med 2016. Syv procent af danskerne har således fået franarret penge.

Undersøgelsen, der ifølge Microsoft er repræsentativ, er foretaget i 16 lande med 1000 respondenter per land.

68 procent af danskerne har i 2018 fået uopfordrede svindelopkald eller mails, er blevet omdirigeret til andre websites eller fået pop-up-vinduer. Det er fem procentpoint flere end for to år siden.

At flere danskere falder for de lidt for gode beskeder, er noget, som de mærker hos Microsoft, fortæller Andreas Aksglæde Stahl, der er divisionschef for Windows og Office 365 hos Microsoft i Danmark.

- Vi får mange henvendelser fra folk, der tror, at Microsoft har ringet til dem, men så er det i virkeligheden nogen, der forsøger at få penge ud af dem.

- Svindlerne bliver dygtigere, mere organiserede og sofistikerede. De følger med i den teknologi, der er, så de kan finde smuthuller til at snyde folk, siger han.

Vi skal være skeptiske

Teknologigiganten forsøger selv at stoppe en del af svindlen. Det sker, ved at firmaet opsamler data fra 1,2 milliarder enheder, og er der en advarsel fra én enhed, sender Microsoft besked til andre om, at der kan være tale om spam.

Men for at stoppe it-kriminalitet er det vigtigt, at forbrugerne er skeptiske, når de kontaktes af ukendte personer, mener Andreas Aksglæde Stahl.

Han gør opmærksom på, at Microsoft ikke kontakter forbrugerne, med mindre firmaet er blevet bedt om det af forbrugeren selv.

- Man skal altid holde øje med, hvem der skriver. Er det en mistænkelig mail eller et mistænkeligt link, skal man ikke åbne det. Så ringer der pludselig en medarbejder fra Microsoft og spørger om ting, uden man havde forventet det, er det i sig selv mistænkeligt.

Især unge i alderen 24 til 37 år falder i med begge ben, når det kommer til it-kriminalitet, viser rapporten.

/ritzau/