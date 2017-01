Biler ribbet for airbags

Så hvis du bliver tilbudt billige, hvide syver stole, eller har set noget mistænkeligt på Karlskogavej i det nævnte tidsrum, så vil Nordjyllands Politi meget gerne have besked på telefon 1 1 4.

Men alligevel lykkedes det dem at stikke af med ni-10 hvide såkaldte syver stole fra kantinen, fremgår det er døgnrapporten for Nordjyllands Politi.

Derefter fandt gerningsmændene vej til kantinen på virksomheden. Her udløste de en bevægelsessensor og dermed en alarm.’

Så gik de lidt mere drastisk til værks og brød vinduet op, formodentlig med et koben.

Her forsøgte gerningsmændene først at afliste en rude, men det havde de ikke meget held med.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies