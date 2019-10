Tårer og latter i Vild med dans

KØBENHAVN:Følelserne sad uden på skjorter og kjoler, da "Vild med dans" fredag aften blev sendt direkte fra Det Kongelige Teaters gamle scene.

Som det er traditionen i uge 43, havde underholdningsprogrammet nemlig dedikeret aftenens show til fordel for "Knæk Cancer"-kampagnen, hvor der bliver samlet penge ind til kampen mod kræft.

Selv om dansen var omdrejningspunkt, da de syv tilbageværende par gik på dansegulvet i slowfox, pasodoble, rumba og tango samt i en fælles wienervals, så var fokus på at knække canceren.

Det kom flere gange til udtryk, da der blev delt rørende historier og skæbner, som både efterlod tårer og latter i det gamle teater.

Også programmets dansere, dommere og værter blev berørt undervejs i programmet.

Især skuespiller Jakob Fauerby og hans partner, Silas Holst, der har mistet henholdsvis mor og bonusmor til kræftsygdommen. Derfor var deres rumba også dedikeret til de to kvinder.

- Jeg synes, at man skal huske på, at det kræver styrke at gennemgå den her sygdom. Der er mennesker, der dør, som er stærke. Min mor var den stærkeste mor, jeg nogensinde har kendt, lød det fra en tydelig rørt Jakob Fauerby efter dansen.

Efter at dommernes karakterer for parrenes individuelle danse var lagt sammen med dem for wienervalsen, var det netop Jakob Fauerby og Silas Holst, der lagde sig i spidsen af programmet.

Anderledes gik det for kok Umut Sakarya og hans partner, Jenna Bagge, der fik de laveste karakterer fra dommerne.

Selv om der både blev givet karakterer fra dommerne og sms-stemmer fra seerne, var der ingen par, som røg ud af konkurrencen.

Alligevel har aftenens stilling mellem dansene betydning, da point og sms-stemmer bliver overført til næste fredag, hvor der skal danses for overlevelse i programmet.

Det lykkedes "Vild med dans" at samle 21.502.163 kroner ind i løbet af programmet.

/ritzau/