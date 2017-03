UNDERHOLDNING: Det var det værst tænkelige scenarie for dommer Mette Lindberg, da hendes to tilbageværende grupper i "X Factor" fredag aften begge endte med at stå i farezonen.

I sidste ende var det hende selv, som fik lov til at bestemme, hvilken gruppe der skulle videre til fjerde liveshow, og hun valgte at lade drengegruppen VKation blive og sagde dermed farvel til den dynamiske duo Ladies With Attitude.

Tårerne strømmede

Tårer strømmede ned ad kinderne på 17-årige Zara og 18-årige Allen, da det gik op for dem, at "X Factor"-eventyret sluttede efter tredje liveshow, men pigerne glæder sig over, at de røg ud på værdig vis.

- Vi har det meget blandet lige nu. Det er selvfølgelig ikke rart at blive smidt ud, men det var til værdige konkurrenter. Nu var det jo til VKation, og vi holder rigtig meget af dem, siger Zara.

- Det, der rammere mig mest

De to grupper har under underholdningsprogrammet opbygget et tæt forhold til hinanden, og selv om musikken har været deres fællesnævner, er forholdet vokset ud over den.

- Det, der er sværest lige nu, er, at vi har skabt en lille familie, og nu skal vi ud af showet, og vi kommer ikke til at tilbringe så meget tid med VKation, som vi plejer, og vi har et virkelig tæt forhold. Så det er det, der rammer mig mest, siger 18-årige Allen.

Ladies With Attitude optrådte fredag aften med nummeret "Warwick Avenue" af sangerinden Duffy, og i farezonen valgte de at optræde med nummeret "Dark Horse" af Katy Perry.

- Vi var mega-dygtige

Det var dog ikke nok til at redde pigerne, men de to ser alligevel tilbage på deres præstation med stolthed.

- Vi var så mega-dygtige, og vi gjorde det godt. Vores vokaler harmonerede, og vi var os selv på scenen. Vi gjorde vores absolut bedste, lyder det fra Zara, der også fortæller, at gruppen har planer om at blive sammen.

- Helt sikkert. Vi forbliver sammen, og det er ikke det sidste, man hører til os, lover hun.

/ritzau/FOKUS