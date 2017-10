Taberne: 24 biler kørte hjem uden placering

silkeborg: Selv om flertallet af de nominerede til Årets Bil i Danmark 2018 måtte køre hjem uden at blive stemt i finalen, så gjorde de det ingenlunde som taber-biler. Langtfra. De er alle på hver sin måde gode repræsentanter for deres mærker og de klasser, de hører hjemme i.

Ja, og nogle af dem ville de fleste bilelskere helt sikkert hellere eje en af de fem finalister. Hvad med f. eks. feltets efter min mening mest imponerende bil, Range Rover Velar. Og Alfa Romeos ny lækre nye SUV-model, Stelvio, ville bestemt også pynte hjemme i garagen for slet ikke at tale om Kias Porsche-svar, sportsvognen Stinger.

Men de slap ikke gennem nåleøjet til finalefeltet, hvis seks biler nu underkastes yderligere vurdering af dommerpanelet inden, den endelige stemmeafgivning fører frem til kåring af Årets Bil i Danmark 2018.

For de de tre nævnte bilers vedkommende var det primært deres høje priser, som kom i vejen. Værdi for pengene er et af de tungere vejende vurderings-parametre.

Der var ialt 30 nominerede biler udpeget af et udvalg under Motorjournalisternes Klub Danmark , som står bag kåringen, hvor Kia satte rekord med flest deltagende modeller: Picanto, Rio, Niro, Stonic og Stinger. Næstflest mønstrede Opel, nemlig Insignia, Crossland X og Grandland X.

Hos Citroën var der høje forventninger til, at deres ny mini-SUV, C3 Aircross ville slå igennem og høste en finaleplads. Men sådan gik det ikke.

Til gengæld kan mærket trøste sig med, at bilen nu har mulighed for at opnå titlen "Best Buy Car of Europe in 2018" arrangeret af Autobest, hvis jury på 31 europæiske motorjournalister netop har valgt de seks biler, der skal med til de endelige testkørsler i Italien inden vinderen af offentliggøres 15. december 2017.