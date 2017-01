Her går det strygende

Piges smykker fundet under gulv i nazistisk dødslejr

Voxmeters måling baserer sig på telefoninterview med 1030 repræsentativt udvalgte personer over 18 år og er gennemført i perioden fra 9. til 14. januar.

Enhedslisten er vokset til 9,8 procent mod valgresultatet på 7,8. Det ligger uden for den statistiske usikkerhed.

Nye Borgerlige modtager 1,2 procent af stemmerne, mens Kristendemokraterne modtager 0,6. De vil dog gå tabt, da det er under spærregrænsen på 2,0 procent.

Der skal dog tages højde for den statistiske usikkerhed og stemmespild.

Dermed ser det ud til at være regeringens støtteparti Dansk Folkeparti, der bløder mandater til rød blok.

De tre regeringspartier - Venstre, Liberal Alliance og De Konservative - vinder samme opbakning som ved valget i juni 2015. LA må dog afgive et enkelt mandat ifølge målingen.

Det viser en ny meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

KØBENHAVN: Hvis der var valg i morgen, ville rød blok overtage regeringsmagten fra trekløverregeringen, som blev præsenteret for syv uger siden.

DF fortsat ligger under valgresultatet og ser sammen med stemmespild ud til at koste blå blok regeringsmagten

Socialdemokratiet og formand Mette Frederiksen kan glæde sig over ny fremgang i måling. Foto: Scanpix

