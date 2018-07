Tændte bål og grill i skoven: Flere overtrædelser af afbrændingsforbud

THY/MORS: Det er ikke gået op for alle i Danmark, at der er afbrændingsforbud i øjeblikket. Det konstaterer vagtchef Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi, efter at politiet fredag måtte rykke ud til to tilfælde af ulovlig afbrænding.

En 23-årig mand fra Nykøbing Mors var i det fine vejr taget til Legind Bjerge rasteplads, hvor han i et skovområde havde tændt kuglegrillen.

Han blev sigtet for at overtræde afbrændingsforbuddet, og må nu betale en bøde.

I Ashøj Skov ved Ashøjgade nær Hurup havde en udenlandsk familie tændt bål i skoven ved en shelterplads.

Familien talte ikke dansk, og politiet nøjedes her med at fortælle familien, at de skulle slukke bålet og orientere om afbrændingsforbuddet. De slap uden en sigtelse.