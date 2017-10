Tænk: Du kan roligt vælge ulykkesforsikring efter pris

FORBRUG: Det er et hyr at læse forsikringsbetingelser og dissekere, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Men for nogle forbrugere er det stort set ikke nødvendigt med ulykkesforsikringer.

I en test fra Forbrugerrådet Tænk Penge står det nemlig klart, at mens prisen varierer meget fra selskab til selskab, så er dækningen på en fuldtidsforsikring samlet set meget tæt på ens.

- Forbrugeren kan godt kigge på de billigste selskaber uden at frygte for kvaliteten, vurderer Lars Baadsgaard, der er testøkonom ved Forbrugerrådet Tænk.

De har i testen kun fundet få forskelle i betingelser og kundetilfredshed, mens at prisen varierer meget.

Gjensidige Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring - der forudsætter, at du er lærer, pædagog, magister eller på anden vis underviser - er begge blevet "Bedst i test". Testens tredjeplads går til Nykredit Forsikring, og fælles for de tre er, at de alle tilbyder en fuldtidsforsikring til under 3000 kroner om året.

For mange af selskaberne i testen gælder det, at man får en anden pris, hvis man samler sine forsikringer i selskabet og indkasserer den såkaldte "samlerabat".

- I 2016 fandt vi ud af, at forbrugeren får både bedre dækning og bedre pris, hvis man shopper rundt og køber sine forsikringer i forskellige selskaber, efter hvor de er bedst og billigst, siger Lars Baadsgaard.

Hvis man ikke orker at sammenligne forsikringsbetingelserne for flere selskaber på egen hånd, så råder han til at benytte Forsikringsguiden.dk.

- Her skal man blot taste bopæl, alder og beskæftigelse ind, og så hvor mange forsikringen skal dække, hvis der er tale om en ulykkesforsikring, fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i brancheforeningen Forsikring og Pension, som står bag guiden sammen med Forbrugerrådet Tænk.

FAKTA Testens top tre Gjensidige Forsikring, pris uden samlerabat: 2788 kroner. (Bedst i test)

Lærerstandens Brandforsikring: Pris uden samlerabat: 2987 kroner. (Bedst i test)

Nykredit Forsikring: 2788 kroner.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Penge.

Hun råder til, at man tænker over, hvad forsikringen skal dække. For eksempel kan der være forskel på, hvor meget man skal komme til skade for at få erstatning. Der kan også være forskel på, hvad selskaberne opfatter som farlig sport, og som dermed kræver en tillægsforsikring.

- Eksempelvis er der nogle selskaber, som kræver, at man køber udvidet dækning, hvis man sejler med jetski, siger Anja Lintrup Sørensen.

Det er altså op til en selv at undersøge, om man har rejsemønstre, interesser eller aktiviteter, der af selskaberne kan opfattes som farlige.

- Om man er ledig eller i job har også betydning for, om man ønsker en fuldtids- eller heltidsforsikring. Arbejdsgivers forsikring dækker nemlig, mens man er på arbejde, så har man også en heltidsulykkesforsikring, kan man få erstatning fra begge forsikringer, forklarer hun.

Men her understreger Lars Baadsgaard, at hvis du hjælper naboen med at lægge tag i weekenden og kommer ud for en ulykke, så kan nogle fritidsulykkesforsikringer nægte at dække, fordi aktiviteten, der blev udført, havde mere med arbejde end med fritid at gøre - uagtet at det ikke var et betalt arbejde.

Ifølge Lars Baadsgaard kan det for nogle forbrugere give mening selv at spare op til uforudsete hændelse og dermed blive sit eget forsikringsselskab, mens andre ikke har lyst eller økonomi til at tage den chance.

- Hvis det kan ødelægge din økonomi, at du kommer til skade og skal til tandlæge for 50.000 kroner, så er forsikringen en god idé, siger han.

/ritzau/FOKUS