Tæt kamp i 3. Division: HF Mors fik point

NYKØBING:Fredag aften fik HF Mors damer deres første point i 3. Division. Det skete på hjemmebane, hvor morsingboerne tog imod Trekroner IF.

Og det var et veloplagt HF Mors hold, som gik på banen. I første halvleg tog de styringen og holdt en føring på et par mål halvlegen igennem. De to hold gik til pause ved stillingen 13-11.

- Jeg synes, vi havde styr på det i første halvleg, og vi var langt bedre indstillet fra sidste kamp, siger Henrik Henriksen, som er træner for HF Mors.

Efter pausen kom gæsterne dog bedre med. Det var især angrebsspillet, hvor HF Mors fik sværere ved at få bolden i mål.

Derfor blev det en tæt slutning, hvor begge hold skiftedes til at tage føringen.

- Der var muligheder for at rykke fra, men vi stressede for meget i angrebspillet, siger Henrik Henriksen.

Med et minut igen tog HF Mors føringen, men i det efterfølgende angreb fik Trekroner IF et straffekast, og kampen endte 21-21.

- Vi er glade for at være på tavlen, men vi mener også, at det var en modstander, vi skal kunne slå, siger Henrik Henriksen og fortsætter:

- Defensivt er det okay at lukke 21 mål ind, men vi skal hjem og træne vores angrebsspil.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

HF Mors

Trekroner IF

Resultat: 21-21

Pausestilling: 13-11

Mål: Maria Kristensen (6), Cecilie Berg (3), Anna Andersen (3), Astrid Hyldig (3), Heidi Dybdal (2), Amalie Veje (2), Susanne Madsen (1), og Caroline Riis (1)