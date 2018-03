Tæt tåge i Aalborg: Fly kunne ikke lande

AALBORG: Tæt tåge betød, at to fly ikke kunne lande i Aalborg Lufthavn mandag morgen.

- Det ene var et SAS-fly, der skulle være landet klokken 8. Det andet var fra Norwegian og skulle være landet 8.20, fortæller lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Flyet fra Norwegian kredsede over Aalborg i cirka 40 minutter, inden det - lige som SAS-flyet - blev sendt retur til København.

260 passagerer i Aalborg måtte ombookes til senere afgange eller finde andre løsninger.

Ved 10.30-tiden kunne Søren Svendsen oplyste, at et KLM-fly fra Amsterdam også lå og kredsede over Aalborg Lufthavn og ventede på, at tågen skulle lette. Det havde det gjort i en halv times tid, og det var uvist, om det måtte omdirigeres til en anden lufthavn. Dog lykkedes det at lande i Aalborg lige før klokken 11.