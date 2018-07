Tævede konen med gulvmoppe: Fængslet fire uger

HJØRRING: En mand bosiddende i Hobro er ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet fængslet frem til fredag 3. august sigtet for vold mod sin ægtefælle.

Volden blev begået på parrets adresse i Hobro, og der var ifølge anklager Lone Lyngsø tale om både slag med knytnæve, spark og slag med en gulvmoppe.

- Manden nægtede sig skyldig, og han kærede sin fængsling på stedet, oplyser anklageren.

Men retten valgte blandt andet på grund af en tidligere sag om vold, hvori der indgik to voldsforhold - blandt andet også mod ægtefællen - at fængsle manden.

Den vold fandt sted i juni 2017, hvor han blev idømt 50 dages betinget fængsel med samfundstjeneste, som manden allerede har udført.

- Fængslingen begrundes af retten også med risikoen for, at han vil forsøge at påvirke den videre efterforskning i sagen, forklarer anklager Lone Lyngsø.