Tag ikke spiselige specialiteter med hjem fra ferien

MAD: En spegepølse eller noget tørret kød med hjem i kufferten efter en ferie i Rusland, Mellemøsten eller USA er ikke bare en dårlig idé, det er rent faktisk forbudt.

Det samme gælder for mælkeprodukter. Det er nemlig ikke lovligt at medbringe ost, yoghurt eller den type produkter, når man tager hjem fra ferie fra lande uden for EU.

- Det kan være i bedste mening, men vi ved, at ulovlige indførsler af fødevarer har været årsag til udbrud af alvorlige husdyrsygdomme i andre EU-lande, siger souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

Det kan være afrikansk svinepest eller mund- og klovsyge, som kan komme til Danmark via kød- og mælkeprodukter.

- Sidste år så vi et pludseligt udbrud af afrikansk svinepest i Tjekkiet, hvor nogle ukrainere, der arbejdede i Tjekkiet, havde været hjemme og taget mad med tilbage, som de havde smidt resterne ud af. Og så var nogle vildsvin gået i skraldet, og så var sygdommen spredt, fortæller souschefen i Fødevarestyrelsen.

- Der skal næsten ingenting til, en skive pølse kan være nok, siger Stig Mellergaard.

Lige nu er afrikansk svinepest meget udbredt i Rusland, Hviderusland og Ukraine.

- Hvis afrikansk svinepest kommer i en dansk besætning, så bliver vores eksport lukket øjeblikkeligt, og besætningen bliver aflivet. Så det påvirker eksporten i høj grad og i lang tid, advarer Stig Mellergaard.

Han opfordrer derfor danskerne til at lade eksotiske madvarer blive på hotellet.

- Tidligere købte man nogle strandskaller som souvenir, nu køber man også madvarer med hjem, men her skal man altså være opmærksom på forbuddet mod kød- og mælkeprodukter, siger han.

Forbuddet gælder dog ikke frugt og grønt. Så for at være helt sikker kan man se reglerne for de enkelte lande på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ulovlige indførsler af madvarer - Hvert år fanger Skat i stikprøvekontroller i blandt andet lufthavne omkring 1000 ulovlige indførsler af kød- og mælkeprodukter.

- Bøderne ligger på op mod 2000 kroner.

Fakta: Stig Mellergaard Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/