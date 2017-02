HALS: Der udbrød ved godt 20-tiden mandag aften en voldsom brand i en virksomhed på Skovsgårdsvej i Hals.

Virksomheden forarbejder metal, og der var angiveligt forsat folk på arbejde, da branden brød ud.

Folkene er dog efter de første fra politiet oplysninger sluppet ud af bygningen, så der skulle ikke være fare for menneskeliv.

Meldingen fra Nordjyllands Politi lød klokken 21.30, at der var ild i taget på en lagerbygning, og at man fortsat frygtede, at ilden kunne sprede sig til nærliggende bygninger på virksomheden.

- Der er tale om et metalsmelteri, og det er muligvis i forbindelse med arbejdet, at ilden er opstået. Det skal vi have undersøgt, lyder det fra vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Beredskab i Aalborg sendte en stigevogn til Hals for at assistere de lokale brandfolk derude. Fra Hals var både en sprøjte og en tankvogn samt otte-10 mand i aktion mod branden.

Ved redaktionens slutning var branden fortsat ikke slukket.