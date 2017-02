HALS: Der udbrød ved godt 20-tiden mandag aften en kraftig brand i en virksomhed på Skovsgårdsvej i Hals.

Virksomheden - Hals Metalsmelteri - forarbejder metal, og der var fortsat folk på arbejde, da branden brød ud.

Folkene slap dog ud af bygningen, inden branden for alvor fik fat, så der var ikke fare for menneskeliv.

Meldingen fra Nordjyllands Politi lød klokken 21.30, at der var ild i taget på en lagerbygning, og at man fortsat frygtede, at ilden kunne sprede sig til nærliggende bygninger på virksomheden.

- Der er tale om et metalsmelteri, og det er muligvis i forbindelse med arbejdet, at ilden er opstået. Det skal vi have undersøgt, lyder det fra vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

25 mand i aktion

Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune havde otte-ni slukningskøretøjer samt 25 mand fra stationerne i Aalborg og Hals i kamp med ilden

Og brandfolkene fra specielt Hals havde en lang nat foran sig.

- Branden var en overgang ved at sprede sig til en nabobygning på virksomheden, men vi har nu begrænset branden til den ene lagerbygning, lyder det fra indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab.

En kranvogn er blevet hidkaldt og skal være med til at bryde taget på lagerbygningen ned.

- Bygningen har det dobbelttag - altså både et over og et undertag, og ilden har bredt sig herigennem, så det har givet lidt udfordringer, konstaterer indsatslederen.

Varmt metal kan være brandårsag

Han forventer, at hele natten vil gå, inden taget er pillet ned.

- Vi skruer ned for bemandingen, så jeg og folkene fra Hals bliver her hele natten og holder øje med tingene, mens mandskab og køreøjer fra Aalborg sendes hjem efterhånden, som vi får slukket ilden, lyder det fra Søren Korsgaard.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er det den tredje brand inden for forholdsvis kort tid på virksomheden. Og den brændte hal er angiveligt netop blevet færdigopført i december.

Indsatsleder Søren Korsgaard har en formodning om, at det kan være gloende varmt metal, der fra et transportbånd på en eller anden måde har antændt tagkonstruktionen.

Men det skal yderligere undersøgelser forhåbentlig klarlægge.