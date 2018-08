Tagarbejdere har fundet barneskelet i bygning

KØBENHAVN: Håndværkerne, der er i gang med at skifte tag på en ejendom, gjorde fredag morgen et makabert fund. I et skunkrum fandt de skelettet af et lille barn.

Politiet blev kaldt ud til ejendommen på Prinsesse Maries Allé på Frederiksberg klokken 07.55.

- Ud fra størrelsen af skelettet formoder vi, at der er tale om et spædbarn. Det har i hvert fald ikke haft en alder, hvor det selv kan være kommet op på loftet, siger Bjarke Madsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Politiet kan ikke sige noget om, hvor længe det har ligget der.

- Det er en gammel ejendom, så vi har en bred tidshorisont. Det har i hvert fald ligget der mere end et år, men om det har ligget der i 25 år eller mere, ved vi reelt ikke noget om, forklarer Bjarke Madsen.

- Vi kan heller ikke sige, om barnet har været udsat for noget, eller om det er dødt af naturlige årsager og så placeret i hulrummet, fortsætter han.

Skelettet skal nu undersøges nærmere af retsmedicinere, der om muligt skal fastslå, hvornår og hvordan barnet døde.

/ritzau/