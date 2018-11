Tak for sidst, Hjallerup

HJALLERUP: Torsdag formiddag ankom NORDJYSKEs bus til Hjallerup, hvor den har stået foran Hotel Hjallerup Kro indtil midt på eftermiddagen.

Meningen med opholdet var, at folk kunne komme og give kommentarer til avisens kulturdækning. Men meningen var også, at folk kunne møde tidligere haldirektør Ernst Trillingsgaard, som skulle holde foredrag lidt senere på kroen.

Der var kaffe på kanden og chokoladekage på tallerkenen, og det benyttede mange sig af, da de kom ind i bussen, hvor Trille holdt til i en lille times tid inden foredraget. Her kunne folk komme tæt på landsdelens suverænt med aktive kulturkøbmand gennem de sidste mange år. Her fik de masser af røverhistorier. Og også historier der ikke blev fortalt under foredraget.