Tale sparker liv i rygter om Winfreys præsidentkandidatur

CHICAGO: Tv-værten Oprah Winfreys ni minutter lange brandtale ved Golden Globe-uddelingen natten til mandag dansk tid har for alvor sparket liv i rygterne om et eventuelt præsidentkandidatur i 2020.

I løbet af de seneste 24 timer er der blevet slået 220.000 opslag op på sociale medier indeholdende ordene "Oprah" og "præsident". Det fremgår af en optælling fra analysefirmaet Talk Walker ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig har flere iagttagere i form af tidligere kampagnerådgivere og amerikanske demokrater været ude at kalde 63-årige Winfrey for en mulig udfordrer til præsident Donald Trump ved valget i november 2020.

Blandt andre mener Liz Purdy, som ledede den tidligere demokratiske præsidentkandidat Hillary Clintons kampagne i New Hampshire i 2008, at Oprah Winfrey har en reel chance.

- Vi har brug for en rollemodel som hende, der taler til unge kvinder og forsøger at genoprette noget håb, siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det var et knusende tilbageslag for unge kvinder, da Donald Trump blev valgt.

Manden sagde ja for hende

I efteråret sidste år afviste Winfrey offentligt, at hun har i sinde at gå efter USA’s øverste embede. Dog bemærkede hun samtidig, at Trumps sejr havde fået hende til at genoverveje kvalifikationskravene til Det Hvide Hus.

Oprah Winfrey har tidligt tirsdag morgen dansk tid ikke selv kommenteret de seneste rygter om et muligt kandidatur, men mandag gav hendes mand siden 1986, Stedman Graham, næring til rygterne:

- Det er op til folket. Hun vil absolut gøre det, sagde han til Los Angeles Times.

I præsident Donald Trumps lejr byder man ifølge Reuters Oprah Winfrey velkommen som modstander ved præsidentvalget i 2020.

