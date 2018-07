Talent og gå-på-mod skal sikre redning

NØRRESUNDBY: Håndboldklubben EH Aalborg har blot tre år på bagen, men skal i den kommende sæson alligevel bide skeer med de store.

Holdet vandt således kvindernes 1. division i den forgangne sæson og kan altså kalde sig ligahold.

Mandag tog holdet hul på forberedelserne til en sæson, der skydes i gang 29. august hjemme i Nørresundby Idrætscenter mod TTH Holstebro.

- Det bliver en spændende sæson, hvor vores mål er at sikre os endnu en sæson i ligaen. Vi kommer til at kæmpe for det, men der er så meget talent og gå-på-mod i den her trup, at jeg tror på det, lød det fra den nye cheftræner, Karen Brødsgaard.

Otte spillere har forladt klubben i sommerpausen, mens seks nye er kommet til.

Holdet spiller sine hjemmekampe i Nørresundby Idrætscenter.