VFF forlænger med to porfiler

FODBOLD: Den nye superligaklub Vendsyssel FF har forlænget kontrakterne med to af stamspillerne fra den forgangne sæson, der jo som bekendt førte vendelboerne op i Superligaen for første gang i klubbens historie.

De to forlængelser er med dels den 23-årige forsvarsspiller Jakob Hjorth, dels den 20-årige midtbanespiller Moses Opondo. Det oplyser Vendsyssel FF i to pressemeddelelser. Klubben har forlænget samarbejdet med de to, så de begge har kontrakter frem til 30. juni 2021.

23-årige Hjorth kom til Vendsyssel FF fra 2. divisionsklubben Jammerbugt FC i sommeren 2016, og han har siden spillet 24 kampe i landets næstbedste række, NordicBet Ligaen.

- Jeg er glad for at have skrevet under på en ny aftale. Jeg ser et stort potentiale i de gutter, der er her, og jeg er meget optimistisk omkring det miljø, vi er ved at skabe. Jeg tror rigtig meget på klubben, og tror, vi kan starte noget godt op og overleve første sæson i Superligaen, og så bygge videre derfra. Vi skal ikke være en boksebold, men spille med mod de øvrige Superligaklubber. Og jeg glæder mig til at være en del af den udvikling, klubben er inde i, siger Jakob Hjorth i pressemeddelelsen.

Også Opondo glæder sig over den nye aftale

- Det har været en målsætning at lave en ny aftale med Vendsyssel FF og det er jeg sindssygt glad for er lykkes. Jeg føler, at mine udviklingsmuligheder er bedst og at jeg kan rykke mig endnu mere ved at blive i Vendsyssel FF, og der er Jens Berthel (Askou, red.), Mike (Tullberg, red.) og resten af staben omkring holdet en vigtig del i det. Så jeg er rigtig glad," siger Opondo, der i maj var med det ugandiske landshold til en mini-turnering i Niger.

Vendsyssel FFs træner Jens Berthel Askou glæder sig over de to forlængelser:

- Jakob har et kæmpe forsvarsgen i forhold til at ville vinde og dominere sin direkte modstander fysisk. Han har nogle fantastiske forudsætninger i kraft af sin enorme fysik, hurtighed, eksplosivitet og så er han dygtig til at læse spillet. Han har gode kvaliteter i luften men også langs jorden - kvaliteter som vi kommer til at nyde godt af. Jeg glæder mig meget til at følge hans udvikling de næste par år, lyder det fra cheftræner Jens Berthel Askou i pressemeddelelsen.

Om Opondo lyder det:

- Moses er en moderne fodboldspiller, idet han har en fantastisk fysik, er eksplosiv i sit presspil og så har han et antrit, der giver os enorm stor værdi. Derudover ligger han hele tiden på i sin boldomgang, og er en enormt spændende spiller med et stort potentiale, hvilket hans udtagelse til Ugandas a-landshold også vidner om. Sidst, men ikke mindst, er han ydmyg og en rigtig god dreng. Han viser respekt over for alt og alle, men er begyndt at stille krav til sine omgivelser, udtaler cheftræner Jens Berthel Askou.