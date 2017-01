AARHUS: Eksamen er overstået, og nu venter spillerne på håndboldlandsholdet med spænding på landstræner Gudmundur Gudmundssons afgørelse.

Kun 16 mand kan komme med i VM-truppen, og derfor kommer landstræneren til at skuffe tre af sine mænd, når han i løbet af mandagen løfter sløret for det hold, der skal jagte medaljer i Frankrig.

Der er altså lagt op til nogle lange timer for folk som Lasse Andersson og Niclas Kirkeløkke, der siden begyndelsen af træningslejren 2. januar har forsøgt at presse sig ind på et af de yderste mandater i truppen.

- For os nye, der ikke har været med før og som ligger på grænsen, er der spænding på. Man går lidt og venter på, hvad der skal ske. Det vil være stort at komme med, siger Lasse Andersson.

Skød på overliggeren

Barcelona-spilleren har fået sporadisk spilletid i alle tre testkampe i de seneste dage og har vist fine forsvarstakter.

Til gengæld har det knebet med at få den håbede effekt af hans tunge højrehåndsskud.

- Jeg har spillet nogenlunde. Selvfølgelig kunne det godt have været bedre, og jeg kunne godt have ønsket mere spilletid.

- Der har været et par skud, jeg gerne ville have scoret på, men som i stedet er røget forbi eller har ramt overliggeren. Det er sådan noget, jeg går og tænker lidt over, siger Lasse Andersson.

Kirkeløkke: Jeg har ingen idé

Hvis landstræneren vælger at sortere en bagspiller fra, ligger Andersson formentlig i direkte duel med den venstrehåndede Niclas Kirkeløkke.

Også GOG’eren erklærer sig på bar bund i forhold til mandagens dom.

- Jeg har slet ikke nogen idé om, hvad mine chancer er, siger han.

- Generelt har jeg fået vist det, jeg kan. Jeg var lidt irriteret over mit forsvarsspil mod Island, men ellers er det gået, som jeg havde håbet på, lyder det fra Niclas Kirkeløkke.

Ligesom Lasse Andersson står han til VM-debut, hvis han bliver udtaget.

- Det ville være en drengedrøm, der går i opfyldelse, hvis jeg kommer med. Det er noget, jeg altid gerne har villet, siger han.

Måske er der en trøstpræmie i spil til en af de spillere, der ikke får plads blandt de 16.

Gudmundur Gudmundsson overvejer nemlig at supplere sin trup med en 17.-mand, der i første omgang vil få status af reserve.

/ritzau/