Taliban har ikke planer om at forlænge lovprist våbenhvile

En talsmand for Taliban meddeler søndag, at oprørsorganisationen ikke har planer om at forlænge våbenhvilen med Afghanistans regering.

- Våbenhvilen slutter i aften, og vores operationer vil begynde, inshallah (om Gud vil red.). Vi har ingen intentioner om at forlænge våbenhvilen, siger en talsmand for Taliban Zabihullah Mujahid til AFP i en besked.

Samme talsmand siger til nyhedsbureauet Reuters, at der ikke er lavet en aftale om at forlænge våbenhvilen.

- Indtil videre, er der ikke truffet beslutning om at forlænge våbenhvilen, så i dag er den sidste dag i denne tredages fred. Vores normale operationer starter igen i morgen (mandag red.), lyder det.

De seneste dage har der ellers været tændt et lille håb om forsoning mellem Taliban og den afghanske regering.

Siden fredag har de to parter holdt våbenhvile i anledning af den muslimske højtid eid al-fitr, der markerer afslutningen på den muslimske fastemåned ramadan.

Aftalen om våbenhvile har mødt international anerkendelse, og der har været internationale opfordringer til, at parterne påbegynder yderligere fredsforhandlinger.

Lørdag lød det også fra den afghanske præsident Ashraf Ghani, at han ville forlænge våbenhvilen yderligere og opfordrede Taliban til at gøre det samme.

I løbet af weekenden har flere afghanske byer været fyldt af feststemte mennesker, der er strømmet ud i gaderne for at fejre den muslimske højtid.

Flere soldater fra Taliban har gået frit rundt i de afghanske byer, hvilket har vakt stor opsigt hos indbyggerne.

Der er også blevet afholdt festligheder og blevet spillet musik for at fejre våbenhvilen.

Den tre dage lange våbenhvile har dog kun været aftalt mellem Taliban og afghanske styrker. Den gælder ikke den militante gruppering Islamisk Stat, der lørdag tog skylden for et voldsomt blodigt angreb i byen Nangarhar, der kostede 36 personer livet.

Søndag har yderligere en eksplosion ramt Nangarhar tæt ved en guvernørbolig. Ifølge myndighederne er 10 personer dræbt og 30 sårede. Ingen har umiddelbart taget skylden for angrebet.

/ritzau/