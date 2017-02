AALBORG: Snart cykler, går o g løber folk over en ny bro mellem Aalborg og Nørresundby.

Kulturbroen bliver taget i brug i starten af marts, og den ny stibro ventes at tiltrække mange besøgende.

Men den er knap nok på plads, før der er tanker om at udvide strækningen.

- Vi politikere har tilladt os at flyve lidt højt og se på, om det ville kunne lade sig gøre at forlænge stien sydpå, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Tanken er en forlængelse til Vesterbro, hvor stien anlægges i siden af jernbanesporet. Adskilt med hegn som på den ny kulturbro.

Kommunen har dog ikke beregnet prisen eller spurgt, om det vil være praktisk muligt.

- Vi skal i Banedanmark bare være sikker på, at vi kan drive jernbanen uhindret, og er sikkerheden ikke kompromitteret, kan jeg ikke forestille mig, at vi kunne have noget imod det, siger projektleder Bjørn Lykke Jensen.