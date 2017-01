AALBORG: David Beckham har det. Lionel Messi har det også. Og selvfølgelig Jon Bon Jovi og Justin Bieber.

For slet ikke at tale om Lady Gaga, Julia Roberts eller Medina.

Kong Frederik den 9. brillerede såmænd også med det fra top til tå, og barnebarnet, kronprins Frederik, er naturligvis fulgt trop og har et par stykker.

Og hvad er det så, at de her nævnte personer alle har til fælles?

Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det rigtige svar tatoveringer.

Om du er en vaskeægte celebrity, kendis, kongelig eller noget helt fjerde og måske noget mere jordnært, så skal du da have en tatovering - eller måske et hav af dem - ét eller andet sted på kroppen.

Et levende lærred

For det er i bund og grund kun den enkeltes lyst, fantasi og/eller mod - og måske også en lille smule pengepungen - der sætter grænser for at få en hypermoderne og chic kropsudsmykning, der i dag er blevet allemandseje i ikke blot Danmark men over hele kloden.

Det er kort og godt in som aldrig nogensinde før at lade sin krop udsmykke med ikke blot en lille diskret rose eller et årstal, som man gjorde i gamle dage - men derimod bruger millioner af mennesker verden over deres dyrebare krop som et levende lærred og får tatoveringer over stort set hele hele legemet, som andre får monteret f.eks. et væg til væg tæppe hjemme i privatboligen.

Farvestrålende verden

Og hvis man ellers er nysgerrig efter at vide, hvad der pt. er hot, og hvad der absolut er not i den magiske, farvestrålende og forunderlige tatoveringskunstverden, så er den 52-årige Brian Grønhøj, Aalborg, eksperten, man skal konsultere.

Han åbnede sin første tatovørforretning i 1995 i Borgergade i Aalborg, og han har været tatovør i over 30 år.

Brian Grønhøj har derfor på den baggrund status som tatovørkongen af Aalborg, og hans imperium tæller i dag fire forretninger og mellem 20 og 25 ansatte.