Tauson slog tidligere top-5-spiller og snuppede WTA-titel

TENNIS: Den danske tennisspiller Clara Tauson kan for anden gang i karrieren fejre en titel på kvindernes WTA Tour.

Søndag strøg hun til tops i WTA 250-turneringen i Luxembourg, da den useedede dansker slog den tredjeseedede lette, Jelena Ostapenko, med cifrene 6-3, 4-6, 6-4.

18-årige Tauson vandt tilbage i marts sin første titel i Lyon.

Inden turneringen i Luxembourg rangerede Tauson som nummer 70 på verdensranglisten, men når den opdateres mandag avancerer hun knap 20 pladser, så hun placerer sig som nummer 52.

I finalen slog hun verdens nummer 30, men Ostapenko har tidligere i karrieren været helt oppe som nummer fem. Tilbage i 2017 vandt hun endda grand slam-turneringen French Open.

Tauson satte ikke mange fødder forkert i første sæt. Med solide og tunge slag fra baglinjen dikterede hun spillet og lavede ganske få fejl trods sin offensive spillestil.

Samme stil er Ostapenkos varemærke, men letten blev noteret for langt flere uprovokerede fejl, når hun forsøgte at slå vindere fra baglinjen. 9-2 i Ostapenkos favør lød statistikken i første sæt.

Danskeren fik overtaget på pointtavlen allerede i det tredje parti, hvor hun med et tungt grundslag fremprovokerede en fejl, der gav servegennembrud til 3-1.

Tauson gav meget lidt væk i egne partier og var derfor på sikker kurs mod sætsejr, men hun krydrede den med endnu et servegennembrud til 6-3, da Ostapenko allerede lod til at have fokus på andet sæt.

Her fik Ostapenko bedre styr på sit spil, og hun spillede sig for alvor tilbage i kampen med servegennembruddet til 4-3, hvor en netruller hjalp hende til den tredje breakchance i partiet.

Efterfølgende holdt letten serv to gange, så sættet blev hendes med 6-4.

Så skulle finalen afgøres i et tredje sæt, og i dette kom Ostapenko i vinderposition, da hun brød rent til 2-1. Danskeren svarede dog prompte tilbage med et brud til 2-2.

Derfra holdt spillerne serv, indtil Tauson førte 5-4. Så skulle Ostapenko serve med ryggen mod muren, og det klarede hun ikke.

Tauson spillede sig frem til tre matchbolde og udnyttede den anden af slagsen.

/ritzau/