Taxa i Moskva rammer menneskemængde og kvæster syv

En taxa er lørdag først på aftenen kørt ind i en gruppe mennesker i Moskva. Mindst syv er kvæstet, oplyser lokale redningstjenester til nyhedsbureauet Tass.

Politiet siger, at det er sandsynligt, at chaufføren mistede kontrollen over taxaen.

De trafikale myndigheder i den russiske hovedstad offentliggjorde kort efter hændelsen fotos af taxaen, hvis kofanger var revet af.

Nyhedsbureauet Interfax skriver, at der blandt de kvæstede er mexicanske statsborgere.

