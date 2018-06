Taxiselskab overtager det konkursramte Hjørring Citybusser

HIRTSHALS: Hirtshals Taxi overtager ordrebøger, hjemmeside og telefonnumre fra det konkursramte Hjørring Citybusser, fortæller P4 Nordjylland.

Vognmand Lars Dyrskjøt Andersen har ansat flere folk og er i gang med at kontakte kunder, der har bestilt ture hos det konkursramte selskab.

- Vi har måttet ansætte 8-10 mand mere for at varetage det her, siger han.

Firmaet har i forvejen 60 ansatte i selskaberne Hirtshals Taxi, Hirtshals Turistfart og Hirtshals Godstransport og tilbyder dermed kørsel med både taxier, busser i forskellige størrelser, lastbiler til godstransport og køretøjer til studenter.

Hirtshals Taxi har overtaget to busser fra det konkursramte citybusser.