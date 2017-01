KØBENHAVN: TDC Group anmelder nu et omfattende nedbrud på YouSees kabel-tv-signal nytårsaften til politiet.

TDC Group, der ejer YouSee, oplyser, at man mistænker en "bevidst skadelig handling".

- Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling, siger koncernchef Pernille Erenbjerg i en pressemeddelelse.

Mere end en million tv-kunder blev ramt af nedbruddet, som siden er blevet efterforsket internt.

Mandag meldte Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste ud, at man gik ind i sagen.

I første omgang lød meldingen fra CFCS, at det var ren rutine. Tv-signalet er en del af det nationale beredskab, og derfor bliver CFCS automatisk involveret ved større nedbrud.

Men nu tyder noget - ud fra TDC’s anmeldelse at dømme - på, at der ligger en form for forbrydelse bag.

Umiddelbart fremgår det dog ikke, om den "bevidst skadelige handling" er sket i form af et hackerangreb, eller om der er tale om en form for fysisk sabotage eller måske noget helt tredje.

