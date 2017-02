KØBENHAVN: TDC og et marketingbureau er idømt bøder for ulovligt at have ringet til forbrugere for at sælge abonnementer. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Teleselskabet og bureauet "We Love Leads" har fået en bøde på hver 10.000 kroner.

"We Love Leads" har solgt kontaktinformationer på dem, der er ringet op, til TDC. Men TDC har ikke tjekket, om forbrugerne rent faktisk havde sagt ja til at blive ringet til.

- Retten har med dommen sendt et signal om, at virksomheder, der køber forbrugernes kontaktoplysninger, kan straffes for at kontakte forbrugerne ulovligt, hvis de købte oplysninger om, at forbrugeren har accepteret at blive kontaktet, faktisk er forkerte, skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Skaffer ikke accept

Med dommen håber forbrugerombudsmanden, at der er slået ned på markedet for såkaldte "leads".

"Leads" er kontaktinformationer på og accept af, at forbrugerne må ringes op, indsamlet af selskaber som eksempelvis "We Love Leads".

De bliver så solgt videre til selskaber.

- Det betyder, at mange af de virksomheder, som ringer til forbrugere, ikke selv har indhentet vores accept, men købt oplysningerne.

- Derfor er det vigtigt, at retten har fastslået, at både virksomheder, der sælger oplysningerne, og virksomheder, der køber dem, er ansvarlige for, at oplysningerne er korrekte, skriver forbrugerombudsmanden.

Tidligere dømt

Ifølge forbrugerombudsmanden er det ikke første gang, at hverken TDC eller "We Love Leads" bryder loven.

I 2014 fik TDC en bøde på 25.000 kroner for en "lignende forseelse", og i 2015 fik "We Love Leads", der dengang hed Orville Media, en bøde på 190.000 kroner for vildledende markedsføring.

Ifølge loven er det ulovligt for selskaber at kontakte forbrugere over telefonen, med mindre forbrugeren selv har sagt godt for det.

Nogle områder er undtaget fra loven som eksempelvis velgørende organisationer og aviser. Teleselskaber er ikke undtaget fra loven.

/ritzau/