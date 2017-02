TOKYO: Mændenes letvægtsfirer i roning bliver ikke en del af OL-programmet i 2020. Det står klart efter en afstemning i Det Internationale Roforbund (Fisa).

Og det er en bét for danske medaljedrømme ved det kommende OL i 2020 i Tokyo. Siden 1996 har disciplinen været på OL-programmet, og alle gange er det lykkedes Danmark at tage medalje.

Det er derfor også en skuffet Team Danmark-direktør, der nu hylder letvægtsfireren og dens bedrifter, men samtidig beklager, den ikke længere vil være på det olympiske program.

- Letvægtsfireren er en kulturinstitution i dansk eliteidræt, og det er trist, vi ikke skal se den til OL i Tokyo. Nu fokuserer vi sammen med Dansk Forening for Rosport på at udvikle de store potentialer i andre bådklasser, siger Lone Hansen.

- Letvægtsfireren er en institution i dansk eliteidræt, som vi godt kan tillade os at være stolte over i Danmark. Derfor er det en trist beslutning, at vi ikke længere skal opleve en dansk letvægtsfirer til OL, tilføjer Team Danmark-direktøren.

- Tre OL-guldmedaljer, en af sølv og to af bronze er en ekstrem imponerende bedrift, og det arbejde, der er foregået i og omkring båden, har været en kæmpe inspiration for os alle, siger hun.

Fisa ønsker at erstatte mændenes letvægtsfirer med en firer for kvinder i den åbne klasse. Flere lande, deriblandt Danmark, har dog stillet et modforslag.

Det går på at tilføje en letvægtsfirer for kvinder og fjerne en tung herrefirer.

- Jeg ved, at forbundet har kæmpet bravt for at beholde letvægtsfireren på OL-programmet. Det er desværre ikke lykkes at samle opbakning til forslaget, og derfor må vi sammen med forbundet forholde os til en ny virkelighed uden letvægtsfireren.

- Det kommer til at få betydning for det elite-setup, der findes i dag, siger Lone Hansen

/ritzau/