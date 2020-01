Team Danmark-boss: EM-exit er uacceptabelt og uvirkeligt

MALMØ:Team Danmarks direktør, Lone Hansen, er forundret over, at de danske verdensmestre i herrehåndbold må forlade den igangværende EM-slutrunde allerede efter det indledende gruppespil.

Indsatsen ved turneringen i Sverige harmonerer ikke med de forventninger, som Team Danmark havde til Nikolaj Jacobsens stjernespækkede mandskab.

- Det er både overraskende og uventet, det er nærmest uvirkeligt. Det er svært at forstå, at det er slut på det her tidspunkt, når man ser på holdet og de forventninger, der har været til holdet, inden EM gik i gang. Så det er uvirkeligt og uforklarligt, siger Lone Hansen.

Herrernes EM-skuffelse kommer, blot en måned efter at håndboldkvinderne også var igennem en slutrundefiasko ved VM i Japan, hvor holdet end ikke formåede at kvalificere sig til den forestående OL-kvalifikation.

Ud fra de to mislykkede slutrunder kan man dog ikke konkludere, at dansk håndbold har et stort problem på landsholdsniveau, påpeger Lone Hansen.

- Jeg tror ikke, jeg vil sige, at håndbolden har en udfordring generelt. Men det er absolut uacceptabelt, uvirkeligt og ufatteligt, at herrerne mister deres EM-chance og ryger ud så tidligt.

- Men man skal huske, at de kom til turneringen som OL- og VM-vindere, så man kan ikke bare isolere det her resultat og sige, at dansk håndbold har store problemer.

- Når det så er sagt, er det uforståeligt, at vi står med et hold med så meget succes og fantastisk spil over en lang periode, at vi ser det falde fra hinanden i nogle kampe, hvor jeg i hvert fald ikke havde forestillet mig, at det ville blive så svært, siger hun.

Danmarks Håndbold Forbund er rangeret som et såkaldt "verdensklasseforbund" af Team Danmark. Håndboldforbundet modtog i 2019 næsten 12 millioner kroner i Team Danmark-støtte.

Spørgsmål: Skal DHF frygte for, at resultaterne betyder noget for den støtte, forbundet får?

- Vi begynder ikke at tale støtte på det her tidspunkt. Men det er helt klart, at der skal noget ransagelse til oven på exit så tidligt i en EM-turnering. Lige så snart vi har folk tilbage fra Malmø, skal vi have gransket, hvordan det er gået så galt, at vi ikke engang er i mellemrunden.

- Det er et af de værste resultater i lang tid for dansk herrehåndbold. Det giver stof til eftertanke, og det skal granskes grundigt, siger Lone Hansen.

Det tidlige exit er Danmarks største nederlag i EM-historien, der går tilbage til 1994. Ved EM i 1998 deltog Danmark ikke.

/ritzau/