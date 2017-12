Team Esbjerg ydmyger København Håndbold i pokalfinale

HÅNDBOLD: Det kan blive meget dyrt, hvis man holder flere lange scoringspauser i løbet af en håndboldkamp.

Det erfarede København Håndbolds kvinder lørdag, da de blev kørt over af Team Esbjerg i pokalfinalen i Silkeborg.

Vestjyderne vandt finalen med cifrene 31-20 og er således pokalvindere for første gang.

Første halvleg var længe en både velspillet og lige affære, men cirka ti minutter før pausen indtraf København Håndbolds første scoringspause.

Fra stillingen 10-10 rykkede Team Esbjerg - anført af en forrygende Estavana Polman - fra københavnerne til pauseføringen 17-11.

Det hjalp ikke for København Håndbold, at målmand Johanna Bundsen to minutter før pausen blev ramt direkte i hovedet efter en afslutning af Team Esbjergs Ida Bjørndalen.

Johanna Bundsen måtte udgå af kampen og havde det tydeligvis ikke godt.

Hendes holdkammerat Louise Svalastog vendte først fredag tilbage til håndboldbanen i pokalsemifinalen mod Aarhus United, efter at hun sad ude i et halvt års tid på grund af en hjernerystelse.

Hvad der end blev sagt i København Håndbolds omklædningsrum i pausen, så virkede det ikke.

Der gik næsten ti minutter i anden halvleg, før det lykkedes Hanna Blomstrand at score.

På det tidspunkt førte Team Esbjerg imidlertid 21-11, og al spænding om det samlede udfald var elimineret.

Afslutningerne fra København Håndbold blev mere og mere spagfærdige, og på et tidspunkt havde Team Esbjerg-målmand Sandra Toft en redningsprocent på 75 i anden halvleg.

Til sidst kunne vestjyderne lade jublen bryde løs over den første pokaltitel, som altså blev sikret i suveræn stil.

Team Esbjergs Ulrika Toft Hansen spillede en stor kamp og blev kampens topscorer med otte mål på otte forsøg.

Det er samtidig den første titel, som cheftræner Jesper Jensen vinder med klubben.

Tidligere lørdag vandt Aarhus United overraskende kampen om bronze. Det skete med en sejr på 23-22 over FCM Håndbold.

