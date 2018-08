Hjælp på vej til tørkeramte landmænd

NORDJYLLAND: LandboNord tager konsekvensen af sommerens ekstraordinære vejrforhold og opretter en tørke-taskforce. Et team af forskellige rådgivere skal guide landmænd igennem den kritiske situation.

- Ingen har kunnet forudse den historiske tørkesituation denne sommer, så det kommer til at kunne ses på bundlinjen. I øjeblikket gælder det om at skabe sig det nødvendige overblik og vurdere, hvad der kan lade sig gøre her og nu. Eksempelvis i de situationer, hvor dyrene kommer til at mangle foder, siger chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard fra LandboNord.

Det nye team følger situationen tæt på samtlige produktionsgrene. Omfanget af den nuværende tørkesituation er stort, og ingen ved med sikkerhed, hvor længe konsekvenserne kommer til at kunne mærkes i erhvervet. Derfor er overblikket centralt, og det er vigtigt ikke at handle i panik. Det gælder både de enkelte landmænd og deres samarbejdspartnere, lyder opfordringen fra LandboNord.

- Helt konkret får vi en række henvendelser, som går på, hvornår afgrøderne skal høstes, eller hvordan lovgivningen er i den her ekstraordinære situation. Flere afgrøder er tvangsmodnet og høstet for tidligt. Og med udsigt til en beskeden mængde nedbør kan man lade sig friste til at høste majsen allerede nu. Men det fraråder vi, da det kræver en konkret vurdering på stedet, så man undgår panikløsninger, siger Søren Greve Olesen, chefkonsulent i planteavl.