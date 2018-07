Teenager alene hjemme: Pludselig brød tyve ind

AALBORG: En teenager fik dét, der må være en meget skræmmende oplevelse, i Aalborg natten til tirsdag.

Her var teenageren alene hjemme i familiens villa på Hasserisvej i Aalborg. Resten af familien var taget i sommerhus.

Da klokken havde passeret et om natten kunne teenageren høre, at det var lykkedes indbrudstyve at komme ind på husets førstesal.

Teenageren ringede til sine forældre, og der slået alarm til Nordjyllands Politi.

Politiet konstaterer dog i døgnrapporten, at tyvene sandsynligvis har opdaget, at der mod forventning var nogen hjemme i villaen. I hvert fald stak de af igen uden at stjæle noget, og altså også uden nogen konfrontation med teenageren.

Det skulle vise sig, at tyvene havde brugt en stige til at komme op til en balkon. Her kunne de bryde en ældre dør op ved hjælp af en skruetrækker.

