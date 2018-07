Teenager med succes

BRØNDERSLEV: - Med 70 deltagere rammer vi igen i år loftet for, hvor mange elever vi kan have med, hvis vi stadig skal kunne tilbyde god kvalitet. Og vi giver nok i gennemsnit lige så mange afslag, fortæller Louise Eltved Krogsgård, leder af Brønderslev Forfatterskole, der betegner sig selv som den førende forfatterskole for unge skrivetalenter.

Det er hende, der lørdag byder velkommen til de forventningsfulde elever, som skal deltage i en hel uges skriveri og ordtrylleri.

- Det glæder jeg mig helt vildt til. Det bliver en fed, fed dag, for det er helt fantastisk at være med til sådan en oplevelse, siger Louise Eltved Krogsgård, der kan løfte sløret for noget af forfatterskolens omfattende program.

- Vi har bl.a. inviteret to forfattere, som skal fortælle om deres liv som forfattere. Malene Sølvsten, som kommer fra Brønderslev, og Morten Ramsland, som i år netop fejrer sit 25 år jubilæum som forfatter.

Endelig kommer Rikke Noor og spiller og fortæller om inspirationen til egne sangtekster, fortæller Louise Eltved Krogsgård.

Det er undervisning med professionelle forfattere, og i år skal eleverne desuden på tur til Dronninglund Kunstcenter.

Når opholdet er slut, samles alle elevernes egne tekster, og disse udgives i den årlige antologi.