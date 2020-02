Nordjysk teenager sendte mesteren Antonsen ud af DM

BADMINTON:Anders Antonsen og Magnus Johannesen er 236 pladser fra hinanden på verdensranglisten.

Men det var ikke til at se torsdag. Her sendte sidstnævnte nordjyde nemlig viceverdensmesteren Antonsen ud i DM-kvartfinalen. På Antonsens hjemmebane i Aarhus vandt 18-årige Magnus Johannesen i to sæt med cifrene 21-11, 21-17.

Dermed er den tredobbelte danmarksmester ude allerede efter sin første kamp. Anders Antonsen har ellers siddet på tronen siden 2017.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det havde jeg slet ikke regnet med, siger torsdagens sensationelle vinder i en video på Badminton Danmarks facebookside.

- Da jeg kommer foran 11-1 (i første sæt, red.), tænker jeg, "shit, chancen er her i dag", og så griber jeg den. Det er mega fedt. Det er klart det bedste badminton, jeg nogensinde har spillet, og det er selvfølgelig fedt, jeg kan gøre det på denne scene, siger Magnus Johannesen, der har fået sin badmintonopdragelse i Brønderslev.

Fredag skal han i semifinalen fredag op imod Hans-Kristian Vittinghus, som i sin kvartfinale slog Kim Bruun.

Johannesen, der er tilknyttet badmintonklubben Aalborg Triton, kom flyvende fra start og vandt første sæt i overbevisende stil. Han kom foran 16-1, før Antonsen vågnede op og fik sat et par point på tavlen, så det ikke blev en ren afklapsning.

Andet sæt var mere jævnbyrdigt. De to spillere fulgtes ad til 12-12, men herfra skruede Johannesen bissen på.

Aalborg Triton-spilleren kom på 15-12 og så sig ikke tilbage. Antonsen nærmede sig ved 17-18, men Magnus Johannesen holdt hovedet koldt og tog, hvad der formentlig er en af karrierens største sejre.

Mens Anders Antonsen er færdig ved DM, gik Viktor Axelsen torsdag videre til semifinalen, hvor Jan Ø. Jørgensen venter.

Axelsen havde ingen problemer med at besejre Mads Christophersen, som blev slået 21-7, 21-10.

Jan Ø. Jørgensen sendte Victor Svendsen ud i sin kvartfinale.

/ritzau/