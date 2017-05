Teenager styrtede ned ved Rubjerg Knude fyr

Drengen slap heldigvis uskadt fra faldet ned ad skrænten

LØNSTRUP: En 14-årig dreng slap søndag formiddag meget heldigt fra et styrt ned ad skrænten ved Rubjerg Knude fyr.

Her var han faldet ned og landet på en afsats lidt længere nede ad skrænten - hvor han kunne gribe fat i en rod og stemme imod med fødderne, så han undgik at styrte endnu længere ned.

- Han havde gået på et repos, hvor faren også befandt sig og havde kontakt med ham. Lidt længere oppe af skrænten var der en anden afsats, hvor vores folk kunne få fat og så komme ned og få ham trukket op, siger indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring.

Der blev også tilkaldt en redningshelikopter til stedet, men den kom ikke i aktion i forhold til at bjerge drengen.

- Det er standard i den slags situationer, at der også bliver tilkaldt en helikopter, men der lå en stor sanddynge ved stedet, og trykket fra helikopteren kunne have fået den til at falde ned over afsatsen, drengen lå på, og så få den til at styrte sammen. Så vi hentede ham op selv, siger Jesper Ludvigsen.

Drengen var fanget på en afsats, som Jesper Ludvigsen anslår til at være cirka halvvejs på skrænten, altså en 20-25 meter nede i forhold til fyret.

Jesper Ludvigsen tilføjer, at beredskabet i Hjørring jævnligt øver højderedning, så man er klar - og at den seneste øvelse fandt sted lørdag, altså dagen inden ulykken, på omtrent det samme sted.