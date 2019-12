Teenagere sigtes for at svindle nybagte enker

KØBENHAVN:To teenagere står ifølge politiet bag bedragerier målrettet nylige enker.

En dreng på 17 år og en mand på 19 år blev torsdag anholdt og afhørt om deres roller i sagen.

De er efterfølgende blevet løsladt, men er stadig sigtet. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Bedragerierne er ifølge politiet sket ved, at de har ringet til ældre kvinder, som netop har mistet deres ægtefælle. Her har de udgivet sig for at være fra Skifteretten eller Skattestyrelsen.

På den måde lykkedes det dem at franarre ældre deres personlige oplysninger som NemID og bankoplysninger. Herefter har de overført penge fra ofrenes konti til andre konti, hvorfra pengene blev videreført eller hævet.

Det er blandt andet sket i november.

Tirsdag advarede Nordea også mod netop denne type svindel, som går efter enker eller enkemænd.

Samme metode er også brugt tidligere i år over for ældre, handicappede kvinder, oplyser politiet.

I sagen ransagede politiet torsdag fire adresser i Københavnsområdet.

Politiet oplyser i meddelelsen intet om, hvor store beløb de unge skal have fået ud af svindlen.

Men politikommissær Ove Randrup fra Afdelingen for efterforskning af økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi oplyser, at politiet ser med stor alvor på kriminalitet, hvor ældre, der har tillid til andre, bliver udnyttet.

- Vores råd er, at man aldrig giver den type oplysninger via telefonen til personer, der udgiver sig for at være en bank eller en offentlig myndighed, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet har under efterforskningen også fundet frem til "et tocifret antal" unge "muldyr", der har stillet deres konti til rådighed, så pengene kunne overføres hertil. De sigtes derfor for at medvirke til bedrageri eller hæleri.

Derfor advarer politiet også om, at unge stiller deres konti til rådighed for fremmede eller bekendte.

