Teenagerne er oftere involveret i ulykker i trafikken

NORDJYLLAND: Skolernes sommerferie er ved at gå på hæld, og det betyder, at det igen begynder at vrimle med både store og små skolebørn på vejene.

Knap tre ud af fire skolebørn transporterer nemlig sig selv til og fra skole. Og jo ældre børnene er, jo mere trygge er forældre ved at sende dem ud i trafikken på egen hånd. Det viser tal fra en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

De ældste kommer til skade

Alligevel er det især de ældste skolebørn, der er involveret i trafikulykker. I gennemsnit kommer de 16-årige otte gange oftere til skade i trafikken end 6-årige. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

Derfor er det vigtigt ikke kun at passe på de mindste børn, men også på teenagerne. Det mener Rådet for Sikker Trafik, der netop har skudt en ny kampagne i gang, der skal sætte fokus på teenagernes trafiksikkerhed.

- Det er positivt, at stadig flere børn kommer ud i trafikken og lærer at begå sig. Men desværre ser vi også, at jo ældre børnene bliver, jo oftere er de involveret i en ulykke i trafikken. Derfor er det vigtigt, at både trafikanter og forældre ikke kun har fokus på de yngste børn, men også er meget opmærksomme på teenagerne i trafikken, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Tal med din teenager

Kampagnen skal blandt andet opfordre forældre til at blive ved med at snakke med deres børn om trafiksikkerhed, selvom børnene bliver ældre og umiddelbart ikke gider høre på gode råd fra deres forældre.

- Vi ved fra en tidligere undersøgelse, at forældrene har større indflydelse på teenagernes holdninger til trafik, end vennerne har. Så selv om de unge laver himmelvendte øjne og giver udtryk for, at de ikke orker at høre om cykelhjelmens fortræffeligheder, og hvorfor det er farligt at være på sociale medier, mens man cykler, så påvirker det børnene i en positiv retning, når forældrene bliver ved med at tale om trafik med deres barn, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.

I Nordjylland er det hele 72 procent af de 5-16-årige skolebørn, der transporterer sig selv til og fra skole.

På landsplan er der sket en stigning af børn, der selv finder vej til og fra skole på fem procent siden 2014.