Teknik fra Aalborg redder hjertestartere fra at gå død

AALBORG:Det aalborgensiske IT-firma Seluxit har udviklet en løsning til at sikre, at hjertestartere fungerer den dag, der bliver brug for dem.

Seluxit har i samarbejde med Hjerteforeningen og Telenor udviklet en enhed, der kan overvåge hjertestartere og via mobilnettet give advarsel, hvis hjertestarteren har brug for vedligehold. Det oplyser de implicerede parter i en pressemeddelelse.

- Det kan være et spørgsmål om liv eller død, så selvfølgelig skal udstyret være 100 procent i orden. Men vi ved, at der kan gå forglemmelse i den, når først man har anskaffet sig en hjertestarter, og at der kan være utydelighed omkring, hvem der har ansvaret for, at den bliver vedligeholdt, siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Det ansvar tager Hjerteforeningen på sig, hvis man tegner en ny serviceaftale, ServicePlus, som gør det muligt digitalt at døgnovervåge hjertestarterne.

I første omgang bliver de hjertestartere, der sættes op som resultat af Hjerteforeningens Landsuddeling søndag 3. maj, omfattet af den nye ServicePlus-aftale.

På Landsuddelingen kan alle danskere gå sig til en gratis Zoll-hjertestarter, der monteres i et klimaskab af en professionel elektriker. Også Zoll-hjertestartere fra sidste års Landsuddeling kan blive omfattet af aftalen.

Overvågningsenheden er udviklet specifikt til Hjerteforeningen og fungerer via Telenors mobilnet.

- Det er et spændende og særdeles relevant projekt, hvor vi er med til at gøre en forskel og sikre, at hjertestartere er funktionelle, når der skal reddes liv. Derfor har det for os været et projekt af høj prioritet, som vi har valgt at sponsorere udviklingsydelser til. Og vi glæder os meget til samarbejdet med Telenor og Hjerteforeningen i forbindelse med projektet, siger salgsdirektør i Seluxit, Jesper Frank.

Overvågningsenheden monitorerer hjertestarterens status ved hjælp af en række sensorer, som kan detektere farver, lyde, temperatur og bevægelse. Enheden har indbygget GPS og måler samtidig temperatur og luftfugtighed i selve hjertestarterskabet.

Den nyudviklede overvågningsenhed kan fungere sammen med andre hjertestartere og kan monteres i en lang række klimaskabe. Hjerteforeningen arbejder således på at kunne tilbyde ServicePlus-aftalen til mange flere på sigt.