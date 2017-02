DANMARK: Modstanden i gearskiftet er reduceret med 40 procent, fortæller Yuji Matsumochi, chefingeniør for udviklingen af drivlinjer hos Honda. Hermed understreger han, hvor langt Hondas ingeniører er gået for at skabe en god bil.

Matsumochis engelske er fremragende, og det er ellers en sjældent set kvalitet hos japanske ingeniører, men den nye Honda Civic er heller ikke som de andre.

Typisk for en bil, der virkelig skal kunne køre, er motoren rykket syv millimeter ind mod bilens centrum, og tyngdepunktet er sænket 34 millimeter, alt sammen for at skabe det bedste udgangspunkt for en velkørende bil.

Som Mr. Matsumochi gennemgår hver enkelt detalje, er det tydeligt, at ingen opgave har været for stor, og ingen detalje for lille.

Heldigvis er det ikke kun i teorien, teknikken virker på Civic. Uden at have kørt konkurrenterne dør om dør, virker den nye Civic som en af de strammeste og mest præcise biler i Golf-klassen. Det mindste vrik på rattet følges af forhjulene, og Civic er ivrig efter at styre ind, mens understyring skal tvinges frem, og bagenden er nærmest som limet til asfalten. Det gør en underholdende bil, og det er ganske godt taget i betragtning, at Civic stadig er en ordinær familiebil.

1-liters motor med power

Den nye Civic introduceres med to nye benzinmotorer. Begge har turbo, og den mindste 1-liters motor med tre cylindre yder 129 hestekræfter. Det er en høj effekt, så en høj kompression har været nødvendig for at skabe en effektiv motor med højt moment. For at undgå motorbanken, har man med et simpelt, men genialt, trick, hvor en olie-stråle sprøjtes op på undersiden af stemplet, kunnet køle stemplerne og dermed undgå motorbanken.

På vejen er det nærmest kun den karakteristiske trecylindrede lyd, der afslører, hvor lille motoren er. Momentet er, selv med den nyudviklet CVT-gearkasse, på 180 Nm, og det giver rigeligt skub til Civic. Motoren er dog ikke helt så omdrejningsvillig som den større 1,5-liters 4-cylindrede motor, der med 182 hk og en fed lyd virkelig komplimenterer Civics friske køreegenskaber.

Klasse-vinder?

Men er der slet ikke nogen ulemper ved Civic, tænker læseren måske. Svaret er jo. Kabinen virker ikke helt så moderne, som visse konkurrenter, sæderne giver ikke nok støtte i sving, og rattet kan ikke trækkes langt nok tilbage.

På bagsædet kniber det med at få plads til hovedet, hvis man er over 185 cm, og så er der det potentielt største problem - prisen. Civic starter ved 249.000 kroner, hvorimod en Opel Astra starter ved 189.000 kroner.

Honda Sensing er ganske vidst standard på alle biler, og det inkluderer blandt andet automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, men spørgsmålet er, om der er nok ingeniør i almindelige danskere, til at Civic kan indtage salgslisterne.