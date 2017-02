AALBORG: En hundepatrulje fra Nordjyllands Politi fik mandag vist sit værd, da hundene løb en telefontyv op i Karolinelund i Aalborg. Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

En kvinde var kommet gående i egne tanker, mens hun spillede Pokémon Go ved knap 19-tiden mandag aften, da en mand henvendte sig og ville låne hendes telefon.

Det nægtede kvinden, men det førte så til at manden rev telefonen ud af hænderne på kvinden og stak af.

Kvinden anmeldte tyveriet til politiet, og via "Find min iPhone"-funktionen lykkedes det politiet at spore både telefon og tyveknægten, der forsøgte at stikke af.

Nok et tyveri

Men så viste politihundene deres værd og fik standset tyven, der blev anholdt.

Nordjyllands Politi mistænker i øvrigt telefontyven for at stå bag et lignende tyveriforsøg lidt før på dagen foran et supermarked på Diskovej i Gug.

Her bad tyven først en kvinde om at låne en lighter, men gjorde så krav på hendes mobiltelefon ved samtidig at gribe fat i hendes albue.

Hun fik sig dig vristet fri og bad om hjælp i butikken, mens tyven benyttede lejligheden til at stikke af.

Den nu anholdte telefontyv skal afhøres om denne episode også.

Vakse politihunde

I forbindelse med telefontyveriet i Karolinelund kom politihundene også i aktion endnu engang.

Klokken 19 fik synet af hundepatruljen en mand til at stikke af i fuld fart, men også han blev ifølge politiets døgnrapport løbet op af hundene og anholdt, og efterfølgende fandt betjentene også en skuldertaske, der blandt andet indeholdt hash fordelt i 10 salgsposer.