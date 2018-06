Telenor-medarbejdere satte arbejdet på pause: De støttede Danmark i VM-gyser

AALBORG: På Telenors hovedkontor på Skelagervej i Aalborg var tingenes vante gænge skiftet ud med rødhvide farver og følelser uden på tøjet.

Virksomheden havde givet sine medarbejdere lov til at stoppe arbejdet for at følge med i Danmarks kamp mod Australien.

- Vi ved, at fodbold fylder noget for vores medarbejdere, og derfor gør vi det her for vores medarbejdere. Derudover gør jeg det også en lille smule for mig selv. Jeg synes, at det er utroligt kedeligt at se fodbold alene, så jeg nyder også at se det med mine gode kollegaer i dag, siger Telenors administrerende direktør, Jesper Hansen, der i dagens anledning selv havde iført sig en fodboldtrøje i rød og hvid.

Mange medarbejdere var mødt op foran storskærmen for at se fodbold.

Blandt medarbejderne blev der sat pris på, at der var givet tid til at se fodboldkampen.

- Det er fedt, at vi får muligheden for det. Jeg ville nok have siddet i smug og set kampen, så at man kan gøre det på lidt mere lovlig vis, synes jeg er rigtigt fedt, siger Mikkel Hjortshøj, der er ansat hos Telenor.

Artiklen fortsætter under billedet.

Der var en anspændt stemning i rummet, da der blev dømt straffespark til fordel for Australien.

Sætter pris på sammenhold

En anden ansat, der nød kampen, var Sanne Kjær. Hun følger normalt mere med i Premier League, end hun følger med i dansk fodbold, men når landsholdet spiller en kamp til VM, følger hun med. Hun satte især pris på det sammenhold, arrangementet skaber mellem kollegaerne.

- Man får lov til at møde sine kollegaer på en anden måde, en man gør normalt i arbejdstiden. Det var en kæmpe fest, da Danmark scorede, og taget lettede næsten, siger hun.

Mens de danske medarbejdere var skuffede, var der anderledes glade miner at spore hos de eneste australiere i rummet, da Australien udlignede til 1-1.

Blandt dem, der så kampen på storskærmen, var James Cats og Grace Michelle. De kommer begge fra Sidney i Australien, og de flagede lystigt med Australiens flag, selvom de var dybt inde i fjendtligt territorium.

- Det er sjovt at være her. Vi er de eneste i grønt og gult. Jeg tror ikke, at de fleste danskere ved, at det er Australiens farver til sportsbegivenheder, siger James Cats.

- Det er sjovt. Vi er en smugle i undertal, tilføjer Grace Michelle.

Der var store smil at spore på de to australieres ansigter, da Mile Jedinak scorede på et straffespark og udlignede til 1-1.