Telia og Telenor taber mobilkunder på det danske marked

STOCKHOLM:Kampen om de danske mobilkunder fortsatte i 2019, hvor teleselskaberne Telia og Telenor begge har tabt kunder på det danske mobilmarked.

Det viser de to selskabers årsregnskaber, der er offentliggjort onsdag morgen.

For Telias vedkommende har man tabt 16.000 mobilkunder i 2019, så man ved udgangen af året havde omkring 1,4 millioner danske mobilkunder.

Telenor har i den samme periode tabt 62.000 mobilkunder. Det gav omkring 1,6 millioner danske mobilkunder ved udgangen af året.

Begge teleselskaber skriver i deres regnskaber, at konkurrencen fortsatte med at være hård på det danske mobilmarked.

Der bliver dog også udtrykt en vis optimisme hos begge selskaber blandt andet på grund af kundefokuserede initiativer, der skal sikre flere kunder i fremtiden.

Ud fra de seneste tal er TDC fortsat den største spiller i Danmark med omkring 1,9 millioner danske mobilkunder, der ikke kun har købt data.

Derudover har TDC cirka 800.000 erhvervskunder på det danske marked.

Telenor er næststørst på markedet med sine 1,6 millioner mobilkunder, mens tredjepladsen stort set bliver delt mellem Telia og teleselskabet 3, som hver især har omkring 1,4 millioner mobilkunder.

Det danske mobilmarked har igennem en efterhånden længere årrække været kendetegnet ved stor konkurrence mellem de enkelte teleselskaber.

Konkurrencen er kun blevet intensiveret ved, at der er kommet nye og flere spillere på markedet, og at selskaberne er begyndt at tilbyde kunderne mere og andet end blot muligheden for at sende beskeder eller tale i mobil.

Eksempelvis er mængden af data, man som forbruger kan surfe for i udlandet, alene blevet et vigtigt konkurrenceparameter for teleselskaberne.

