Telia taber penge og kunder i Danmark

KØBENHAVN: Det er gået mærkbart tilbage for Telia i Danmark i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i 2016. Det viser regnskabet fra det svenske teleselskab, der netop er ankommet.

Omsætningen faldt med 0,3 procent til 1466 millioner svenske kroner. Driftsresultatet faldt til et underskud på en million svenske kroner.

Antallet af mobilkunder er faldet markant til 1.483.000, omkring 150.000 færre end i samme periode sidste år. Her spiller det dog ind, at Telia i andet kvartal annullerede små 100.000 taletidskort, hvilket gav antallet af mobilkunder et solidt dyk.

Også antallet af bredbåndskunder dykkede år til år. Som et lille plus er der dog kommer en spids flere tv-kunder, som Telia nu har 32.000 af i Danmark.

Skeler man til udviklingen i forhold til andet kvartal i år, perioden april, maj og juni, ser det en smule bedre ud på kundesiden for Telia. Her er antallet af mobilkunder steget med 1000.

Samtidig er den gennemsnitlige indtjening per mobilkunde, ARPU, steget til 144 kroner, og mængden af kunder, der har sagt deres abonnement op, er dykket.

Inden for tv-forretningen er den gennemsnitlige indtjening per kunde dog dykket til 324 kroner.

Tv-markedet er præget af, at kunder migrerer mod mindre pakker og helt væk fra tv for at nøjes med streamingstjenester som Netflix, HBO og DR’s tv-app.

/ritzau/