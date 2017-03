HJØRRING/BRØNDERSLEV: De to kommuner Hjørring og Brønderslev har et tæt samarbejde på flere områder. Det er baggrunden for, at der onsdag 29. marts holdes en fælles temadag mellem de to byråd. På dagsordenen er dels beredskabet, dels AVV.

- Da Arne Boelt (S) er formand for Nordjyllands Beredskab, og der skal udarbejdes en ny beredskabsplan, er det nærliggende at vi drøfter tingene sammen, siger Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V). Og beredskabets ledelse skal kun forelægge planen én gang i stedet for to.

Mikael Klitgaard fortæller, at den ny beredskabsplan, der er risikobaseret, betyder, at kommunerne får ens service.

- Allerede i dag opereres over kommunegrænserne ved brand, men det vil blive mere udbredt, mener Mikael Klitgaard.

Han forsikrer, at de nuværende stationer bibeholdes. Det sættes der ikke spørgsmålstegn ved.

Brønderslev har et godt og billigt beredskab, men Mikael Klitgaard tror, at det bliver dyrere for borgerne i Brønderslev. Men det er først fra 2018, hvor der skal snakkes økonomi.

Det er planen at omdanne Affaldsselskabet AVV til et aktieselskab, og det er der debat om i de to ejerkommuner.

- Der er noget, der skal snakkes tættere sammen om i denne sag, siger Mikael Klitgaard.

Mikael Klitgaard har i øvrigt planer om at holde et seminar i april, hvor spørgsmålet om beredskabet skal diskuteres nærmere. He er også indbudt Bjarne Laustsen (S), der er formand for Hjemmeværnet.

- Noget af det, der skal fokus på, er blandt andet de frivillige i brandvæsenet.

- Nogle steder er der problemer med at skaffe frivillige brandfolk. Det er måske noget der kan løses ved, at ansatte i kommunerne i deres ansættelseskontrakt får indført, at de skal være frivillige brandmænd.

I Hjørring er der fastsansatte brandfolk, mens Brønderslev udelukkende er baseret på frivillige brandfolk, der kan stille på stationen i løbet af få minutter.