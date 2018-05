Temperaturerne får badevandet i sommerform før tid

DANMARK: De første modige strandløver og -løvinder har allerede dyppet kroppen i saltvand. Men snart kan vi andre, der er lidt mere kuldskære, følge efter.

14 dage med høj sol over Danmark har nemlig medført, at det ellers iskolde badevand, har fået et ordentligt boost. Ja, faktisk var badevandet blot mellem 10 og 12 grader varmt ved indgangen til maj.

Men så skete der noget, skriver DMI.

Siden den 2. maj har solen i gennemsnit skinnet mere end 10 timer om dagen, og det er noget, der kan mærkes på vandtemperaturen, forklarer oceanograf Jacob Woge.

- På denne årstid, hvor Solen står højt på himlen, kan dens stråler varme vandet ca. 0,5 grader op pr. dag, siger han.

Resultatet er tydeligt på de daglige kort over havtemperaturen, som DMI udarbejder ud fra satellitdata. Her er det varmeste vand nu 16 til 17 grader.

Så høje temperaturer midt i maj er usædvanlige. Nogle steder er vandet op til 5 grader varmere, end vi normalt ser på denne årstid; f.eks. i Vadehavet, i Limfjorden og syd for Lolland-Falster.

Temperaturen i vandet risikerer dog at falde lidt igen, hvis det blæser op. Så bliver vandmasserne nemlig blandet sammen, og koldere vandet drives ind i fjordene.

- Men med mindre vi direkte får skyer og blæst i resten af maj, så burde badevandet vær helt klart til en strandtur, når vi kommer ind i juni, siger Jacob Woge.