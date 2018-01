Tennisstjerne tjente millioner - nu er han i knibe

TYSKLAND: Boris Becker vandt seks grand slam-titler i løbet af en strålende tenniskarriere, der indbragte ham mange millioner.

Men tyskeren har været væsentligt mindre succesfuld som forretningsmand end som tennisspiller, og i sommeren 2017 blev "Boom Boom" Becker erklæret konkurs med stor gæld.

Nu må Becker ty til desperate midler i forsøget på at betale sine kreditorer tilbage, og han er derfor begyndt at lede efter sine gamle pokaler i håbet om at kunne sælge dem.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Advokaterne, der står for at håndtere Beckers konkurs, er således begyndt at eftersøge fem grand slam-pokaler, som tyskeren efter eget udsagn ikke ved, hvor befinder sig.

Det inkluderer Beckers tre Wimbledon-pokaler - en turnering, som han var den yngste nogensinde til at vinde i 1985.

Mark Ford, en af Beckers insolvensadvokater ved firmaet Smith & Williamson, forklarer, at Beckers sag er utroligt kompleks.

- Vores efterforskning har ført os til både Tyskland, Schweiz, Spanien, Guernsey, USA, Australien og Jersey for at finde pokaler og andre værdier, siger han.

Becker, der i 2003 blev en del af "The International Tennis Hall of Fame", har været under et vist pres for at finde sine gamle pokaler og har måttet bede om hjælp i forsøget på at finde dem igen.

- Hr. Becker har efter eget udsagn givet et af trofæerne som gave til sin mor, siger Mark Ford.

Pokalen hos Beckers mor er "et vanskeligt problem", da der ikke findes noget papir på overdragelsen, forklarer Ford.

En stor del af pokalerne befinder sig dog på museer og bliver relativt lette at få fat i, mener Ford.

- Alle trofæerne, medaljerne og værdigenstandene skal overleveres til mig, så de kan sælges og bruges til at betale hans kreditorer.

I en periode mellem 2014 og 2016 havde Boris Becker succes som træner for den 12-foldige grand slam-vinder Novak Djokovic.

/ritzau/AFP